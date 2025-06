Alexander Sörloth, Antonio Nusa és Erling Haaland góljaival már a szünet előtt eldöntötték a meccset a házigazdák, akik így három mérkőzés után is százszázalékos mérleggel vezetik csoportjuk tabelláját. A Manchester City sztárja a 41. válogatott meccsén a 40. gólját szerezte.

Erling Haaland és Norvégia repül a vb-részvétel felé

Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

Az előző két vb-ről nagy meglepetésre lemaradó, de a 2021-es Európa-bajnokságot megnyerő olaszoknak ez volt az első találkozójuk a selejtezősorozatban. Az olaszok hétfőn hazai pályán, Moldova ellen próbálhatnak javítani.

Tekintve, hogy a csoportban még Észtország, Izrael és Moldova szerepel, a győztes skandinávok háromgólos sikerükkel nagy lépést tettek a kijutás felé.

Nem csak Haalandék remekeltek

Ilyen szempontból a csehek győzelme is fontos lehet majd a végelszámolásnál, akik otthon 2-0-ra verték Montenegrót és három találkozó után szintén kilenc ponttal vezetik csoportjukat. Ahol a másik sztárcsapat, a sorozatot csak pénteken kezdő horvátok tükör simán verték 7-0-ra idegenben Gibraltárt, hétfőn pedig éppen a cseheket fogadják majd.

⚽️ A day full of goals in European qualifying!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 6, 2025

Az olaszokhoz hasonlóan a belgák is először léptek pályára a sorozatban, és hiába szerzett vezetést Maxim de Cuyper a 28. percben, végül csak 1 pontot tudtak hazavinni Szkopjéből. A következő fordulóban, hétfőn akár el is dőlhet a belgák sorsa, mert, ha hazai pályán nem tudják legyőzni a csoportot három meccs után 7 ponttal vezető Walest, akkor legjobb esetben is már csak a pótselejtezőben bízhatnak.

Vb-selejtező eredmények:

I csoport:

Norvégia-Olaszország 3-0 (3-0)

Észtország-Izrael 1-3 (1-1)

Az állás: 1. Norvégia 9 pont/3 mérkőzés, 2. Izrael 6/3, 3. Észtország 3/3, 4. Olaszország 0/1 (0-3), 5. Moldova 0/2 (2-8)

J csoport:

Észak-Macedónia - Belgium 1-1 (0-1)

Wales-Liechtenstein 3-0 (1-0)

Az állás: 1. Wales 7 pont/3 mérkőzés, 2. Észak-Macedónia 5/3, 3. Kazahsztán 3/2, 4. Belgium 1/1, 5. Liechtenstein 0/3

L csoport:

Csehország-Montenegró 2-0 (1-0)

Gibraltár-Horvátország 0-7 (0-2)

Az állás: 1. Csehország 9 pont/3 mérkőzés, 2. Montenegró 6/3, 3. Horvátország 3/1, 4. Feröer-szigetek 0/2 (1-3), 5. Gibraltár 0/3 (1-14)