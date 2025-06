Azért érkezett a helikopter a mérkőzés 13. percében, hogy felvegyen egy utast, aki szemmel láthatóan nem is zavartatta magát és be is szállt a légi taxiba, hogy eljusson egy másik helyszínre. A lenti felvételen látható, ahogy sem a helikoperpilóta, sem az utasa nem csinált gondot abból, hogy félbeszakítottak egy focimeccset.

Ilyen az, amikor egy helikopter egy focipályán landol

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A helikopter érkezése finoman fogalmazva sem volt szabályos

Azon azért el lehet gondolkozni, hogy ez mennyire volt balesetveszélyes, vajon a pilóta tisztában volt-e vele, hogy egy focimeccs kellős közepére érkezett, és ennek ellenére leszállt az egyik kapu mögé az alapvonal mellett. De a felvétel legvége is beszédes, ekkor a pilóta ugyanúgy a pályán keresztül szállt fel, tehát miatta megint csak nem lehetett játszani.