Az Inter magyar idő szerint szerda hajnalban 2-0-ra legyőzte a River Plate csapatát a klubvilágbajnokság E csoportjának harmadik fordulójában a Seattle-i Lumen Field stadionban. Az idén BL-döntős olasz csapat győzelmével kvartettje éle végzett, míg az argentin klub búcsúzott a tornától.

Francesco Esposito góllal mutatkozott be az Interben

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Csoportgyőztesként jutott tovább az Inter a klub-vb-n

A mérkőzés első góljára a 72. percig kellett várni, akkor a 19 éves debütáló Francesco Pio Esposito szerezte meg a vezetést az Internek, amely hét perccel korábban került emberelőnybe Lucas Martinez Quarta kiállítása miatt.

A mérkőzést végül a hosszabbításban Alessandro Bastoni döntötte el egy tizenhatos vonaláról szerzett pazar góllal. Néhány perccel később a River Plate kilenc emberre fogyatkozott, miután a játékvezető második sárga lappal kiállította Gonzalo Montielt is.

A lefújás után elszabadultak az indulatok a pályán, aminek Marcos Acuna és Denzel Dumfries voltak a főszereplői, akik már a mérkőzés alatt is összecsaptak néhányszor. Az argentin játékos többször is provokálta a hollandot, akinek már volt egy sárga lapja. A kisebb dulakodás után Dumfries a játékoskijáró felé vette az irányt, majd Acuna néhány csapattársával együtt üldözőbe vette, akiket az olasz szurkolók különböző tárgyakkal dobáltak meg. A tömegjelenethez a két edzői stáb is csatlakozott, végül Acunát négy csapattársa fogta le.

A csoport másik meccsén a mexikói Monterey 4-0-ra legyőzte a japán Urawa Red Diamonds csapatát, így az Inter mögött csoportmásodikként jutott tovább a nyolcaddöntőbe.

