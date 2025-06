A Kolorcity Kazincbarcika SC honlapján kiemelik, hogy az iskolaigazgatóként is dolgozó Koszta Péternek óriási érdemei vannak a klub újjáépítésében, a három évvel ezelőtti NB III-as bajnoki címben, valamint abban, hogy a KBSC története során első alkalommal feljutott az NB I-be, amivel történelmi sikert ért el.

Koszta Péter (balra) a jövőben marad az iskolaigazgatói munkájánál

Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club/Facebook

Koszta Péter elárulta, azért döntött a távozás mellett, mert a sportigazgatói feladatait nem tudja összeegyeztetni az iskolaigazgatói munkájával.

Az iskolaigazgatóságért mondott le az NB I-ről a sportigazgató

A Kazincbarcika alig egy hete jelentette be, hogy a klub fennállásának első NB I-es idényét új vezetőedzővel kezdi, ugyanis a Vasashoz távozott Erős Gábor helyét Kuttor Attila vette át. Most pedig a sportigazgató Koszta Péter is a távozás mellett döntött.

Nagyon sajnálom, de az iskolaigazgatói munkámat már nem tudom összeegyeztetni egy NB I-es klub sportigazgatói feladataival”

– nyilatkozta a távozó sportvezető, akinek a helyét a klub a jövőben nem szeretné betölteni és a jelenlegi felállásban dolgozik tovább.

A klub közleményének ellentmond, hogy az M4Sport értesülései a Szentlőrinc szakmai vezetőjeként dolgozó Tóth László lehet a frissen feljutott barcikai együttes új sportigazgatója. Mindezt erősítheti, hogy a napokban kinevezett Kuttor Attila korábban éveken át dolgozott vele a Mezőkövesdnél.