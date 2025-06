A Kazincbarcika honlapjának beszámolója szerint a 24 éves Martin Slogar korábban a ciprusi élvonalban is szerepelt. Simon Miklós klubigazgató elmondta róla, hogy szélsőként és támadóként is bevethető futballista, aki a gólszerzésben és az előkészítésben is jeleskedik – számolt be róla az MTI.

A Kazincbarcika a következő idényben már az NB I-ben szerepel

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jelentős erősítések a Kazincbarcika csapatánál

A 26 esztendős középhátvéd, Dominik Mulac korábban pályára lépett hazája utánpótlás-válogatottjában. Bár elsősorban a védekezés a feladata, az előző idényben a horvát másodosztályban 32 mérkőzésen 13 gólt szerzett.

A külföldi játékosok esetében törekedünk arra, hogy ne csak jó játékosokat, hanem pozitív személyiségeket is igazoljunk.

Dominik esetében ez maradéktalanul sikerült. Több poszton is bevethető, nagyon értékes játékosról van szó” – mondta Simon.

A frissen igazolt magyar fiatalok közül a védő Kun Olivér a Puskás Akadémiától, a támadó Menyhárt Barnabás a Budapest Honvédtól, a szintén hátvéd Szalai Bence pedig a Diósgyőr második csapatától érkezett Kazincbarcikára.

Az NB I újonca a közelmúltban alaposan megerősítette keretét, nemrég a bajnoki és Magyar Kupa-ezüstérmes ukrán Mihajlo Meszhi, valamint a kupagyőztes Sós Bence is a klubhoz igazolt.

Kapcsolódó cikkek