A legjobbak közé Kerkez bournemouthi csapattársa, a Real Madridhoz távozott Dean Huijsen is bekerült, az Arsenalt pedig két játékos (Myles Lewis-Skelly és Ethan Nwaneri) is képviseli.

Kerkez parádés idénye Liverpool-szerződést ér(het)

Fotó: AFP/GLYN KIRK

A 2025-ös döntősök:

Kerkez Milos (Bournemouth), Liam Delap (Ipswich Town/Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Ethan Nwaneri (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Kerkez Milos (Bournemouth)

A Premier League-ben szereplő Bournemouth alapembere, aki 20 évesen már a magyar válogatott meghatározó játékosává is vált. Fiatal kora ellenére rendkívül érett, stabil teljesítményt nyújt mind klubjában, mind a nemzeti csapatban, és játékstílusát a modern balhátvédek legjobb tulajdonságai jellemzik: gyors, agresszív, magabiztos a labdával, és támadásban is folyamatosan veszélyt jelent. Az angol szakportálok – például a BBC és a Sky Sports – rendszeresen kiemelik Kerkez dinamizmusát, taktikai érettségét és azt is, hogy már most nemzetközi szinten is jegyzett játékosnak számít. A Bournemouth színeiben az idény során többször is a csapat legjobbjai között emlegették, nem véletlen, hogy a címvédő Liverpool FC kivetette rá a hálóját.

Liam Delap (Ipswich Town)

A 21 éves angol csatár az Ipswich Town színeiben a Premier League-ben hívta fel magára a figyelmet a 2024/25-ös szezonban. Fizikális ereje, gyorsasága és gólérzékenysége révén remek szezont futott, nem véletlen, hogy nyáron leigazolta a Chelsea. Delap modern csatárként nemcsak a befejezésekben, hanem a letámadásban és a mezőnymunkában is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ami miatt a szakma és a szurkolók is nagyra értékeltek. Édesapja, Rory Delap jelenleg a Ferencváros másodedzője.

Dean Huijsen (Bournemouth)

A hollandiai születésű, spanyol válogatott középhátvéd az idény során stabilitást és magabiztosságot hozott a Bournemouth védelmébe. 19 évesen már a Premier League-ben is bizonyította, hogy remekül olvassa a játékot, jól szerel, és a labdakihozatalban is magabiztos. Huijsen gyorsasága és fizikai adottságai mellett taktikai érettsége is kiemeli őt a fiatal védők közül. A pazar idény után nem kisebb csapat szerződtette, mint a Real Madrid.