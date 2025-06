Kerkez első interjúját a Liverpool hivatalos oldalának adta, és már az első mondatai is sokatmondóak voltak: „Nincs még egy ilyen klub. Amikor hallottam, hogy érdeklődnek irántam, nem is volt kérdés számomra, mit akarok.”

A várva várt pillanat: Kerkez aláírja liverpooli szerződését

Forrás: instagram.com/liverpoolfc/

A magyar védő azt is elárulta, hogy a döntésében kulcsszerepet játszott a sportigazgató Richard Hughes – aki korábban már a Bournemouth-hoz is őt csábította –, valamint az új vezetőedző, Arne Slot személye.

Kerkez első interjúja itt tekinthető meg magyar felirattal!

Beszéltem velük a taktikáról, a szerepemről, arról, miben fejlődhetek és hol tudom segíteni a csapatot. Amikor egy vezetőedző személyesen keres meg, az hatalmas tisztelet jele. Onnantól kezdve nem volt kérdés: ez az én utam.

Családi büszkeség és hihetetlen pillanatok

Kerkez megosztotta azt is, hogyan élte meg a váltás hírét a családja:

„A testvéreimmel beszélgettünk, viccelődtünk, de közben komolyan is beszéltünk az átigazolásomról. Az egyikük azt mondta: »Te most Liverpool-mezben vagy, Liverpool-címerrel a mellkasodon«, és akkor mindannyian arra gondoltunk, hogy ezt még most sem hisszük el igazán” – fogalmazott a játékos. „Ez egy megtisztelő és boldog pillanat az egész családomnak, de főleg nekem.”

Mit lehet tudni a Kerkez-transzfer részleteiről?

Bár a klub hivatalosan nem hozta nyilvánosságra az átigazolás pontos részleteit, a brit sajtóban megjelent információk szerint Kerkez mintegy 40 millió fontért (, azaz körülbelül 18,76 milliárd forintért váltott klubot, és öt évre írt alá a Mersey-partiakhoz.

Ezzel Kerkez a második legdrágább magyar játékos lett a történelemben.

A legdrágább magyar átigazolások (a Nemzeti Sport alapján):

Szoboszlai Dominik – RB Leipzig → Liverpool – 70 millió euró

Kerkez Milos – Bournemouth → Liverpool – 45 millió euró

Szoboszlai Dominik – Salzburg → Leipzig – 36 millió euró

Dzsudzsák Balázs – PSV → Dinamo Moszkva – 19 millió euró

Kerkez Milos – AZ Alkmaar → Bournemouth – 17 millió euró

Dzsudzsák Balázs – Dinamo Moszkva → Anzsi Mahacskala – 14 millió euró

Szalai Attila – Fenerbahce → Hoffenheim – 12,3 millió euró