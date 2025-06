„Még sokat kell tanulnia, de óriási lehetőségek rejlenek benne". A Liverpool legújabb igazolása, Kerkez Milos nagy reményekkel érkezik az Anfieldre, miután a klub 40 millió fontot fizetett érte a Bournemouth csapatának. A fiatal magyar balhátvéd teljesítménye már eddig is sokak figyelmét felkeltette, köztük Charlie Danielsét is, aki korábban maga is a Bournemouth kedvence volt, jelenleg pedig a Watford akadémiáján dolgozik edzőként.

Charlie Daniels a Liverpool Echo-nak adott interjújában így jellemezte a Liverpoolba igazoló Kerkez Milost: Kerkez Milos a Liverpool új sztárja lehet

Fotó: liverpoolfc.com Kerkez Milosnak még sokat kell tanulnia „Szerintem már most is fantasztikus balhátvéd, de mivel még nagyon fiatal, sokat kell fejlődnie és tanulnia. Nagyon támadó szellemű, minden alkalmat megragad, hogy előretörjön, és kiválóan időzíti a futásait.” Az egykori védő kiemelte azt is, hogy Kerkez jól tud együttműködni csapattársaival, és a személyisége is pozitív: Azt hallottam róla, hogy remek karakter, igazi energiabomba, akit jó érzés a csapatban tudni. Úgy gondolom, gyorsan be fog illeszkedni a liverpooli öltözőbe. Szoboszlai Dominik is segítheti a beilleszkedést Kerkez számára előnyt jelenthet, hogy jól ismeri Szoboszlai Dominikot a magyar válogatottból, ami megkönnyítheti számára az új közeghez való alkalmazkodást. Daniels szerint Kerkez kiváló alternatíva lehet Andrew Robertson helyére, akár már rövid távon is, de hosszabb távon is komoly jövője lehet a Liverpoolnál. „Nyilvánvalóan ismeri Szoboszlai Dominikot a magyar válogatottból, ami segíteni fog neki". Bár Kerkez már most is sokat mutatott, Daniels hangsúlyozta: „Rengeteg energiája és lelkesedése van, de még sokat kell tanulnia. A menedzser és a szakmai stáb irányítása alatt biztos vagyok benne, hogy kiváló balhátvéd válik belőle.” A szurkolók tehát joggal várhatják, hogy Kerkez a következő években meghatározó játékosa lesz a Liverpoolnak, innen már csak a magyar focistán múlik, hogy meg tudja-e majd ugrani a következő szintlépést a pályafutásában.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.





A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!