A PoolBarátok oldala foglalta össze a szerb interjút, melyben Kerkez Milos és édesapja sok mindenről beszélt a Liverpool mellett. A fiatal játékos édesapja, Dusan Kerkez elmondta a várható átigazolása kapcsán, hogy: „Számunkra csak a Liverpool jöhet szóba, máshová nem megyünk, és más klubokkal nem is tárgyalunk. Mindenben megegyeztünk [a személyes feltételekben], már csak néhány részletet kell tisztázni a klubok között, de gyakorlatilag ez egy lezárt ügy.”

Kerkez Milos (bal oldalon) hamarosan a Liverpool játékosa lesz.

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kerkez Milos hamarosan Liverpoolba érkezik

Kerkez Milos arról is beszélt, hogy ki volt a legnehezebb ellenfél, akivel eddig szembenézett: „Mindig Mohamed Szalah-t mondom. Folyamatosan ott kell lenned mellette, mert annyira fizikális, ugyanakkor technikailag is kiváló.” A fiatal játékos a legjobb idegenbeli stadionról is szót ejtett (hangulat szempontjából), ahol megfordult: „Anfield. A Newcastle stadionja is nagyszerű, de az Anfield az egészen különleges. Már a játékoskijáróban érezni lehet, mekkora a hangulat.”

A teljes interjú a lenti videóban található, szerbül tudók előnyben.