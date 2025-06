Az amerikai nagykövetség elutasította a vízumkérelmét egy 2018-as, még lezáratlan, rablási kísérlettel kapcsolatos büntetőügye miatt, amely még mindig a végleges ítéletre vár. A hírt a TyC Sports és az Olé is megerősítette, miután a játékos és a klub is hivatalos közleményt kapott. A ballábas védő már felkerült a Boca hivatalos keretébe a klubvilágbajnokságra, és Buenos Airesben edzett a pozitív kimenetel reményében. A klub még a FIFA-hoz is fordult különleges elbírálásért, de minden erőfeszítés kudarcba fulladt. A nagykövetségen három interjú után is visszatartották az útlevelét, a vízumot pedig végül elutasították, és ezzel kizárták őt a tornáról.

Sztárja nélkül vág neki a klubvilágbajnokságnak a Boca Juniors.

Fotó: GABRIEL SOTELO / NurPhoto

A Boca Juniors kulcsjátékosa nélkül vág neki a klubvilágbajnokságnak

Mivel Costa nem áll rendelkezésre, Marco Pellegrino pedig sérülés miatt kiesett, Miguel Ángel Russo edző most a védelem átrendezése előtt áll. A Boca Juniors hétfőn, június 16-án a Benfica ellen kezdi meg szereplését a miami Hard Rock Stadionban. A 24 éves Costa az év elején csatlakozott a Bocához a belga Royal Antwerpenből közel 3,5 millió dollárért. Az első néhány hónap alatt rendkívül jó benyomást tett kék-arany mezben, így a hiánya komoly csapás az edzői stábnak egy ilyen fontos torna előtt.