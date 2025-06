Az a néhány ember, aki a jelek szerint érdeklődik a FIFA Klubvilágbajnokság iránt, nem fog semmilyen üzenetet látni a FIFA diszkriminációellenes kampányairól. Adam Crafton, a The Athletic riportere szerint a FIFA úgy döntött, hogy nem terjeszti azokat a rasszizmus- és diszkriminációellenes anyagokat, amelyeket a klubvilágbajnokságot megelőző hónapokban készített az Egyesült Államokban. Crafton szerint: "Ez a megközelítés jelentős változást jelent a korábbi versenyekhez képest, például a 2023-as ausztráliai és új-zélandi női világbajnoksághoz és a 2022-es katari férfi világbajnoksághoz képest, amikor a stadionban nagy képernyőkön és a közösségi médiában mutattak be üzeneteket. A FIFA a stadionokon belül sem hajtott végre olyan bejelentéseket, amelyekben elmagyarázta volna a rasszizmusellenes protokollokat vagy a szervezet ”egyetemes rasszizmusellenes gesztusát„, amelyet tavaly szeptemberben vezettek be, és amelyet minden versenyen alkalmaznia kellett volna” - jegyzi meg a jelentés.

A Klubvilágbajnokság június közepén kezdődött.

Fotó: SAMAH ZIDAN / ANADOLU

A Klubvilágbajnokság egyelőre mérsékelt érdeklődés mellett fut

A döntés azonnali kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a FIFA a jövő nyáron, az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő világbajnokságon is ilyen típusú üzenetek alkalmazása illetve azok mellőzése mellett dönt-e majd.