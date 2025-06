90+6' Fluminense living on the edge. The post comes to the rescue once more! 🧱⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/tsqZ9yTKlp