Minden készen áll a klub-vb-re

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A klub-vb bővítése leginkább az európai kluboknak kedvezne, amelyeknek a kereskedelmi ereje és globális népszerűsége nincs arányban az idei indulólistával.

Egy nagyobb, több európai sztárcsapatot felvonultató torna a FIFA-nak is előnyös lenne, hiszen a kereskedelmi szponzorációk és a nézettség is növekedhetne. A végső döntés azonban még várat magára, és a nyári torna sikere, valamint a jogi viták kimenetele is befolyásolhatja a jövőt.