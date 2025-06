Miamiban rendezték a klubvilágbajnokság első meccsét, amin a helyi csapat, azaz Lionel Messiék léptek pályára az al- Ahli ellen. Lionel Messi csapata végül egy pontot szerzett a kapusuknak is köszönhetően, ugyanis Oscar Ustari az első félidőben tizenegyest védett. Az amerikaiak megnyerhették volna a meccset a második félidőben, de képtelenek voltak gólt szerezni.

Messiék szenvedtek a klubvilágbajnokság első meccsén

Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / ANADOLU

A klubvilágbajnokság döntetlennel és a megnyitóval indult útjára

Messi az első félidőben csak szenvedett, de a másodikban már ő volt a csapata legjobbja. Volt egy veszélyes szabadrúgása, illetve egy jó beadása is, ami után Picault fejelhetett volna gólt, de Mohamed El Senavi védeni tudott. A nyolcszoros aranylabdás az utolsó másodpercekben is gólt lőhetett volna, de a helyzeténél az egyiptomiak kapusa bravúrral védeni tudott.

A klub-vb első meccsére 60 ezer néző volt kíváncsi a helyszínen, és láthatták a pályán a Miami csapatában Sergio Busquets, Luis Suárez és Jordi Alba játékát is, de az argentin kapus, a 38 éves Oscar Ustari volt a hős Javier Mascherano csapatában. A kapus miatt sok gólt kapott a Miami a bajnokságban, de ezúttal remekelt a korábbi, kétszeres válogatott kapus. Ustari többször is bravúrral védett, a 43. percben pedig tizenegyest védett.

Ustari védi az egyiptomiak tizenegyesét

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Az al-Ahliban szerepelt a Ferencvárostól június elején távozó Mohamed Ali Ben Romdan, aki most mutatkozott be új csapatában. Csereként beállt az a szlovén Nejc Gradisar is, aki korábban a Fehérvár játékosa vot.

Így indult a klub-vb

A megnyitóval kapcsolatban fogalmaztak meg kritikákat, ugyanis a pályára rendezett ünnepségen igen kevesen vettek részt. A pálya közepén volt egy színpad, amin főleg latin előadók szerepeltek, de körülöttük sok volt az üresen hagyott tér. Ott volta lelátón Gianni Infantino is, aki azt mondta korábban, hogy a „a futball új korszaka virrad”, illetve a „játékunk történetének egy újabb aranyfejezetének kezdetnek” nevezte a klubvilágbajnokság létszámának felduzzasztását.

A megnyitón fellépett Vikina, Richaelio, French Montana és Swae Lee. Nem volt ott ugyanakkor Laura Pausini és Robbie Williams, akik közösen jegyzik a FIFA új hivatalos himnuszát, a „Desire”-t, ami minden meccs előtt felcsendól majd.