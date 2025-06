A sztárok sorát gazdagítja természetesen az Inter Miami nagy hármasa, Jordi Alba, Luis Suárez és főleg Lionel Messi, míg sokak számára jelenthet csalódást, hogy Cristiano Ronaldo, akit több résztvevő csapat is csábított, nem fog pályára lépni a tornán. Igaz, a jegyértékesítési számok még Messi látványának lehetőségétől sem ugrottak az egekbe.

A hiányzók, akik ilyen-olyan okokból nem tunkolhatnak most a FIFA mézes bödönéből, máris elkezdtek hangosan elégedetlenkedni. Különösen a Premier League felől nagyon erős a nyomás a nemzetközi szövetségen, hogy a klubvilágbajnokság létszámát is emelje meg 48 csapatra – ha a női vb 2031-től futhat 48 csapattal, akkor a klub-vb is elbír ennyit – és ezúttal ne az európai csapatokon spóroljon az emelésnél, ahogy azt a férfiak világbajnokságának létszámbővítésénél tette.

Fotó: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

És, hogy a közcímben feltett kérdésre is válaszoljunk: sokaknak jó lesz a torna. Jó lesz a szurkolóknak, akik főleg persze az európai sztárcsapatokra kíváncsiak, akik a megegyezés szerint a sztárjaikkal a fedélzeten érkeznek Amerikába. Jó lesz a rendező városoknak is, ahol vélhetően alaposan megugranak az idegenforgalomból és szolgáltatásokból befolyó összegek, és talán nem kell olyan szurkolói összecsapásokra sem számítani, mint az európai kupanapokon. Jó lesz a csapatoknak is, hiszen a végső győztes 40 millió dollárt kap majd, de akár 125 milliót is (ez a maximum) megkereshet. És nyilván jó lesz a FIFA-nak is, amelyik ugyancsak szépen fog keresni a tévés és a reklámbevételeken, valamint tesztelheti a jövő évi foci-vb készültségi fokát.