Tény, Kovács István nem volt a helyzet magaslatán a klubvébé európai rangadóján vasárnap.

Kovács István amatőr hibákat vétett

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Kovács István a kritikák kereszttüzében

Ami a meccset illeti, a francia sztárcsapat Fabián Ruiz és Vitinha találataival a szünetben már 2-0-ra vezetett, majd a folytatásban őrizte ezt az előnyt. A 78. percben emberelőnybe is került a PSG, amely aztán Senny Mayulu 87. percben szerzett góljával bebiztosította a sikerét. A hosszabbításban a párizsi együttes büntetőhöz is jutott, amelyet Li Kang In értékesített, így a PSG magabiztos sikerrel kezdett.

A találkozót Kovács István dirigálta, ugyanúgy, mint bő két hete a BL-döntőt (amit a franciák 5-0-ra nyertek az Inter ellen), s mivel a PSG azóta nem játszott meccset, szinte példa nélküli, hogy ugyanannak a csapatnak – ráadásul a BL-címvédőnek – két egymást követő meccsét ugyanaz a bíró vezesse - írja a Magyar Nemzet.

A lap nem ment el szó nélkül amellett, hogy Kovács rengeteg kritikát kapott. Az Atletico Madrid játékosainak hét sárga és egy piros lapot osztott ki (a PSG-nek két sárgát), de a meccs hajrában Lenglet kiállítása különösen bosszantja őket. A VAR is kétszer „kisegítette” Kovácsot, aki nem vette észre, hogy 2-0-nál az 57. percben Julián Álverez gólja előtt a labda úgy került a spanyolokhoz, hogy előtte Koke fellökte Douét. Diego Simeone gúnyosan megtapsolta a döntést…

Diego Simeone ‘applauds’ the referee after disallowing Atletico’s goal.pic.twitter.com/2QpbkbcQDC — Atletico Universe (@atletiuniverse) June 15, 2025

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.