Az Újpest hétfő délután rövid közleményben jelentette be, Kovács Zoltán távozását, egyúttal sok sikert kívánt az örökös legendájának, hangsúlyozva, hogy ellenfelek lettek, nem ellenségek. Kovács játékosként négy különböző időszakban szerepelt a lila-fehéreknél, majd később az utánpótlásban tevékenykedett, két ízben volt a klub sporttagizgatója, mielőtt tavaly májusban ismét szerepet vállalt Újpesten.

Kovács Zoltán visszatért a Diósgyőrhöz

Fotó: dvtk.eu

Kovács Zoltán visszatért a Diósgyőrhöz

Kovács Zoltán a bulizásairól elhíresült Horváth Csengert váltja a DVTK sportigazgatói szerepkörében, akit a borsodiak alig hét hónap után menesztettek. A szakember számára nem lesz ismeretlen a közeg, hiszen bő egy évtizede, a 2013/14-es idényben dolgozott már a Diósgyőrnél. Abban az időszakban a csapat rendkívül sikeres volt, ugyanis Ligakupát nyert, döntőt játszott a Magyar Kupában, az NB I-es bajnokságban pedig az ötödik helyen végzett.

„Örülök, hogy szinte azonnal igent mondott, mikor megkerestük, hiszen ő már korábban is bizonyította, hogy emberileg és szakmailag is alkalmas erre a posztra, jól ismeri a klubot, tudja, mik a szurkolók elvárásai és tudja, hogyan kell sikeres csapatot építeni” – mondta Sántha Gergely, a DVTK elnöke a klub honlapján.

Kovács azzal indokolta a váltást, hogy ahhoz a pozícióhoz „még túl fiatal”, sokkal több ambíció van benne, ezért a sportigazgatói poszt inkább neki való.

„Hirtelen jött a felkérés, de Sántha Gergellyel, a DVTK elnökével az első diósgyőri szerepvállalásom óta megmaradt a kölcsönös tiszteleten alapuló jó viszonyunk. Nagy megtiszteltetés volt és ezúton is köszönöm a lehetőséget Ratatics Péternek, az Újpest FC elnökének, hogy főtanácsadó lehettem, de azt hiszem, ahhoz a pozícióhoz még túl fiatal vagyok és sokkal több ambíció is van bennem, a sportigazgatói poszt inkább nekem való. Nagyon jól éreztem magam az első időszakomban Diósgyőrben, úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy mindenki számára egyértelmű volt, hogy ezer szállal kötődöm az Újpesthez, hamar elfogadtattam magam a munkámmal és a hozzáállásommal. Ahogy akkor is, most is azt ígérhetem, hogy minden erőmmel és tudásommal azon leszek, hogy a Diósgyőr sikerét szolgáljam” – mondta Kovács Zoltán, a előző szezon hatodik helyén záró DVTK régi-új sportigazgatója.