A 22 éves Liam Delap, a Premier League-től búcsúzó Ipswich Town csatára volt az előző szezonban, a Chelsea 30 millió fontot sem sajnált érte, ennyi volt a kivásárlási ára. Liam Delap 2022-ben tagja volt az Eb-győztes angol U19-es válogatottnak, a Manchester City utánpótlásából került ki, de Pep Guardiola csapatában bajnokin csupán kétszer kapott lehetőséget, így több szezont is kölcsönben töltött a másodosztályban. A legutóbbi idényt immár az Ipswich játékosaként 12 góllal és két gólpasszal zárta a Premier League-ben.

Liam Delap a Chelsea 9-ese lett

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Liam Delap barátja mellé került, de elátkozott mezszámot kapott

Liam Delap jövőre a Bajnokok Ligájában szerepelhet és egyik barátja, korábbi csapattársa, Cole Palmer mellett szerepelhet. Nem véletlen, hogy Delap a hírek szerint a Manchester United, az Everton, a Nottingham Forest és a Newcastle csapatait is kikosarazta. Az apukájával ellentétben angol U21-es válogatott csatár a Chelsea-vel már ott lehet a klubvilágbajnokságon is, a nyári U21-es Eb helyett.

Delap olyan korábbi akadémista, illetve válogatott csapattársaival szerepelhet együtt, mint Romeo Lavia, Tosin Adarabioyo, Noni Madueke és Palmer. A Chelsea edzője, Enzo Maresca is ismeri a City utánpótlásából Delapet.

Mostanra az is kiderült, hogy Delap 2031-ig írt alá a Cheslea-hez és a 9-es mezszám lesz az övé, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Legutóbb Pierre-Emerick Aubameyang húzta magára a mezt, 21 meccsen három gólig jutott két évvel ezelőtt, azóta hozzá sem mert nyúlni senki. Korábban Romelu Lukaku viselte ezt a mezt a klubnál, de nem mondhatni, hogy neki szerencsét hozott volna, sőt. Ő ugye a Chelsea rekordigazolásaként tért vissza újra a klubhoz, de 15 szerzett gól után jöttek a kölcsönadások.

Lukaku előtt Tammy Abraham (30 gól), Gonzalo Higuaín (5), Álvaro Morata (24), Radamel Falcao (1) és Fernando Torres (45), utóbbinak annyira nem jött be, hogy csak 20 gólig jutott 100 bajnokin, ami azért is érdekes, mert a spanyol is rekordigazolásként érkezett a Liverpooltól. Korábban Franco Di Santo gólt sem szerzett ebben a mezben, Steve Sidwell és Khalid Boulahrouz nem is csatárok voltak, de ez sem vette el az átkot. Korábban Hernán Crespo 25, Mateja Kezman hét gólig jutott, így talán Jimmy Floyd Hasselbaink volt az utolsó, aki nagyot alkotott a Chelsea 9-esében.