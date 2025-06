Lionel Messi egy multinacionális cégnek köszönte meg azt az egyedülálló lehetőséget, amely során most bárkinek lehetősége lesz arra, hogy találkozzon a klasszis futballistával. Ehhez most nem kell mást tenni, mint készíteni egy 10 másodperces videót valakiről, aki szívesen találkozna Messivel, ezt posztolnia kell bizonyos címkézéssel (lásd lejjeb az Insta-posztot), majd el kell küldeni ezt egy meghatározott címre. A szerencsés nyertes a találkozó mellett egy utat is kap Miamiba, ahol az álom valósággá válhat majd.

Lionel Messi az egyik leghíresebb sportoló ma a bolygón.

Fotó: PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

Lionel Messi még mindig remek formában játszik

A világbajnok labdarúgó a nemzeti csapatban (Argentína csoportelsőként kvalifikálta magát a 2026-os világbajnokságra) és az Inter Miami színeiben is kiválóan teljesít.