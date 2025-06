Közben A The Athletic szerint Darwin Núnez és Luis Díaz jövője is bizonytalanná vált Liverpoolban. Az uruguayi csatár iránt több szaúdi klub érdeklődik, míg az Atlético Madrid és az AC Milan is figyeli a helyzetét. A kolumbiai Díaz esetében szintén nem kizárt a váltás.

Ha valóban jön Kerkez Milos, akkor Kosztasz Cimikasz számára minden bizonnyal véget ér a liverpooli kaland.