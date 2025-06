Én úgy gondolom, hogy Szoboszlai marad kezdő, bármi is fog történni. Még ha leigazolnak egy kilencest is, Dominik kvalitása, az, amit ő a pályán csinál, továbbra is nagyon fontos lesz ennek a csapatnak. Az is lehet, hogy Wirtz lesz a hamis kilences, Dominik pedig marad 10-es pozícióban. Ha viszont jön egy klasszikus kilences, akkor nyolcasban fog játszani, ami amúgy is a kedvenc posztja.