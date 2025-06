Az EM Sports rövid interjúját Pécsi Árminnal változtatás nélkül közöljük: Mit érzett, amikor aláírták a papírokat, és hivatalosan is a Liverpool labdarúgója lett? - Elképesztő pillanat volt, egyben nagyon motiváló is – mondta Pécsi Ármin, a Liverpool FC 20 esztendős magyar kapusa, akinek érkezését szombaton jelentette be a Premier League címvédője. – A legjobb döntést hoztuk meg egy hosszú távú projekt kapcsán. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, szeretnék élni vele, de természetesen most az a legfontosabb, hogy nagyon keményen és kellő türelemmel dolgozzak – szerencsére ez a mentalitás közel áll hozzám. Mindent megteszek, hogy a lehető legtöbbet fejlődjek Liverpoolban.

A Liverpool magyar kapusa, Pécsi Ármin.

Fotó: MTI - Bodnár Boglárka

A Liverpool csapatában immár két magyar is szerepel

Mivel teltek az elmúlt napok?

Minden nagyon gyorsan történt, az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok és fizikai felmérések után körbevezettek az edzőközpontban, elmondták a legfontosabb tudnivalókat. Mindenki nagyon kedves es segítőkész volt, elképesztő profizmus jellemzi a klubot, így mindennel nagyon gyorsan tudtunk haladni.

Kedden az U21-es válogatottal Ausztria ellen léphet pályára, utána hogy alakul a folytatás?

A keddi mérkőzés után lesz egy kis időm kikapcsolódni és átgondolni mindazt, ami az elmúlt években történt velem, mire eljutottam idáig. A családom és a barátaim körében pihenek majd, de néhány nappal a felkészülés kezdete előtt már szeretnék kiutazni Liverpoolba, hogy kellő idő jusson az akklimatizációra, mielőtt belevágunk az első edzésbe.