Ahogy mostanság viccelődnek vele az emberek, Liverpool lassan magyar falu lesz, hiszen a Premier League bajnokcsapatának Szoboszlai Dominik már két éve a tagja, május óta pedig az is tudható volt, hogy Kerkez Milos is a Mersey-parti csapat játékosa lesz.

Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik csapattársak lesznek Liverpoolban

Fotó: Mirkó István

Arra azonban senki nem számított, hogy a 2025/26-os szezonban három magyar játékosa lesz a Liverpoolnak, így talán az átigazolási időszak legnagyobb szenzációja – magyar szempontból – az volt, amikor az angol csapat bejelentette, hogy leigazolta Pécsi Ármint, a Puskás Akadémia kapusát.

A Vidi kapusa érkezik a Liverpoolhoz igazolt Pécsi helyére

Pécsi Ármin az előző szezonban az NB I egyik legjobb kapusa volt, a pótlása korántsem tűnik egyszerű feladatnak. A Puskás Akadémiánál azonban egy másik fiatal kapusban látták meg a megoldást. A felcsúti klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolt Dala Martint, az NB I-ből kiesett Fehérvár 21 éves kapusát. Az U21-es válogatott kapus 2024. augusztus 30-án mutatkozott be a székesfehérvári csapatban, 2025. március 30-án pedig már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta Pető Tamás vezetőedzőtől az Újpest elleni meccsen.

Dala Martin érkezett Pécsi Ármin helyére a Puskás Akadémiához

Fotó: puskasakademia.hu

Dala Martin az előző szezonban 22 mérkőzésen védett a Vidiben, ezeken 32 gólt kapott. Öt mérkőzést tudott lehozni bekapott gól nélkül.

A felcsúti klub tájékoztatása szerint a 21 éves kapus 2029-ig szóló szerződést írt alá a Puskás Akadémiával.