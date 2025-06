Alexander-Arnold szerződésének lejártával igazolt a Real Madridhoz, amit a szurkolótábor nehezen viselt. Most Konaté van 12 hónapra attól, hogy ingyen távozzon, és egyre nagyobb az aggodalom, hogy a történelem ismétli önmagát. Az elmúlt napok beszámolói szerint a francia válogatott játékos úgy döntött, hogy a következő szezonja lesz az utolsó az Anfielden, ugyanis a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is vinné a Liverpool védőjét.

A Liverpool újabb védőt veszíthet el ingyen

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Nagy bajba kerülhet a Liverpool

Ibrahima Konaté távozása nagy csapás lenne, 27 éves lesz, amikor lejár a szerződése, pályafutása csúcsán van és kulcsszerepet játszott a Liverpool bajnoki címében. A Liverpool természetesen új szerződést kötne a védővel, de a megállapodás még nem született meg. Konaté megtartása azért is lenne fontos, mert fiatalabb, mint Virgil van Dijk, és a holland távozása esetén is maradna egy rutinos védője a csapatnak.

„Tudják, csak egy dolgot szeretnék mondani: minden, amit a közösségi médiában láttak, teljesen hamis. Még csak nem is kértem semmit a klubtól. Tettek nekem egy ajánlatot, én pedig válaszoltam nekik valamit, ennyi" - mondta ez előző szezonban Konaté, amikor az új szerződéséről faggatták.

Az most a kérdés, hogy a Liverpool megpróbál-e pénzt csinálni még a játékosból vagy megpróbálja maradásra bírni még a szezon közben. Arne Slot csapatának védelme így is két helyen átalakult már, hiszen Kerkez Milos és Jeremie Frimpong is új ember lesz a védelemben, így máris a védelem felét érintheti a változás, a holland edző pedig ezt aligha akarja.