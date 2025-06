Florian Wirtzet, a Bayer Leverkusen német válogatott labdarúgóját rekordot jelentő összegért szerződtette az angol bajnok Liverpool csapata. Florian Wirtz leigazolásának hírét pénteken közölte a Szoboszlai Dominikot és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub. A 22 éves játékost tavaly a Bundesliga legjobbjának választották. Sajtóértesülések szerint az átigazolási díj akár a 116 millió fontot (több mint 50 milliárd forint) is elérheti, amivel Wirtz a brit futballtörténelemben minden idők legdrágábban csapatot váltó játékosa lenne. A Liverpool már a harmadik nyári igazolását jelentette be.

„Nagyon boldog és nagyon büszke vagyok. Végre megtörtént, már régóta vártam rá” – mondta Florian Wirtz arról, hogy a Liverpool játékosa lett. „Úgy gondoltam, hogy ez a megfelelő pont a karrieremben a következő lépésre, és természetesen olyan klubhoz szerettem volna kerülni, amely a világ három legjobb klubja között van, és véleményem szerint a Liverpool volt az egyik ilyen. Nagyon meggyőztek az itteni emberek, az elképzelés, és minden, amit a klub kínált. Nem volt könnyű a döntés, de a beszélgetések a kezdetektől fogva nagyon jók voltak. Bárkivel beszéltem, azt éreztem, hogy ez az a hely, ahol lenni akarok” – mondta Wirtz. Florian Wirtz nagyon várta, hogy a Liverpool játékosa legyen

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP Tovább erősödött a Liverpool „Én voltam az első a családomban, akit igazán érdekelt ez a klub. Nem számítottam arra, hogy a Liverpool lesz a következő klubom, de a családom támogatott, és nem kellett győzködnöm őket vagy ilyesmi. Egy másik bajnokságban szerettem volna focizni. Liverpoolban a játékosok szinte gépek – nagyon erősek és nagyon fizikálisak. Ez egy lehetőség számomra is, hogy ezen a téren is fejlődjek, szóval igen, úgy gondoltam, hogy ez a megfelelő hely számomra” – mondta Wirtz, akinek a csapata az előző szezonban 4-0-ra kikapott a Liverpooltól. A Leverkusen akkor szinte minden párharcot elveszített, Wirtz akkor érezte, hogy szívesen focizna itt. A német válogatott focista elmondta, figyelte a csapatot és a bajnoki ünneplést is figyelemmel követte. „Örültem az itt lévő játékosoknak, hogy átélhették ezt a pillanatot, és az itteni embereknek is. Szerintem megérdemelték, mert hihetetlen szezont futottak. Őrület volt látni, hogy milyen sokan eljöttek, és milyen volt a hangulat. Nagyon jó volt látni. Nem azért jövök ide, hogy jól érezzem magam, hanem azért is, hogy elérjek valamit, és megadjam a szurkolóknak, amit megérdemelnek” – mondta Wirtz. A csapat edzője, Arne Slot már az első alkalommal mutatott néhány jelenetet arról, hogyan képzeli majd el a csapat játékát, emellett arról is beszéltek, hogyan tudna majd beilleszkedni a csapatba. „Csak annyit mondott, hogy olyan játékos vagyok, akit nagyon szeretne a csapatában tudni, és aki egy lépéssel előrébb viheti a csapatot. Egyszerűen el tudtam képzelni, hogy jó lenne bekerülni a csapatba, és jobbá tenni azt. Az emberek azt mondják, hogy kreatív játékos vagyok, és remélem, hogy ezt a kreativitást tudom hozni a csapatba. Próbálok gólpasszokat és gólokat szerezni és futni a csapatért, védekezni” – mondta Wirtz, aki együtt szerepelhet majd korábbi leverkuseni csapattársával, Jeremie Frimponggal, akinek köszönhetően tanult meg angolul, hiszen mellette ült az öltözőben.

„Szeretnék minden évben mindent megnyerni, Először is, a munkánkat kell elvégeznünk, a végén pedig sikeresek akarunk lenni. Az elmúlt szezonban megnyerték a Premier League-et, így a célom az, hogy újra megnyerjük, és a Bajnokok Ligájában is tovább jussunk. Nagyon várom már, hogy találkozhassak az új csapattársaimmal. Hogy egy másik öltözőben legyek, egy másik helyen, mint ahol eddig voltam. Biztosan jó lesz új emberekkel találkozni és más focit játszani. Nagyon izgatott vagyok” – mondta Wirtz, aki végül megköszönte a szurkolók támogatását. „Láttam, hogy szeretnék, ha jönnék. Szóval, azt mondanám, hogy köszönöm a támogatást. Nagyon várom már, hogy előttük játszhassak és együtt érjünk el nagy dolgokat. Nagyon örülök, hogy itt vagyok, és elnézést a hosszú várakozásért.”

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!