A Luis Enrique vezette francia együttes a szombat esti müncheni KO-diadallal történetében először végzett az élen a BL-ben, egyúttal tökéletes szezont zárt, hiszen korábban hazája bajnokságában és kupasorozatában is első lett.

Luis Enrique megállíthatatlan

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon

Luis Enrique nem tud döntőt veszíteni

Ugyanakkor az Internazionale balsikerű idényt mondhat a magáénak, hiszen a 0-5 előtt nem tudta megnyerni sem az olasz bajnokságot, sem a kupát – hívta fel a figyelmet vasárnapi összefoglalójában a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

Az IFFHS kimutatása szerint az Inter az első számú európai futballszéria históriájában a harmadik legidősebb - 30 éves és 242 napos átlagéletkorú - kezdőcsapattal lépett pályára az Allianz Arénában, miközben a PSG a XXI. század legfiatalabb (25 év és 96 nap) kezdő tizenegyét küldte pályára BL-döntőben. További érdekesség, hogy az olaszoknál három 35 év feletti labdarúgó is játszott, míg a franciáknál két húsz alatti is szóhoz jutott, mi több: közülük a 19 éves Désiré Doué kétszer is betalált, s a döntő legjobbjának választották - írja az MTI.

A párizsiakat irányító spanyol Luis Enrique, az egykori kiváló játékos 2015 után másodszor nyert edzőként Bajnokok Ligáját, tíz éve az FC Barcelonát vezette a csúcsra. A szombati klubtréneri karrierjének 11. döntője volt, s a 11. sikere is egyben,

finálét a spanyol válogatott szövetségi kapitányaként is csupán egyet veszített el: együttese 2021-ben a Nemzetek Ligájában maradt alul a franciákkal szemben.