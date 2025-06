40 év. Ennyi idő után juthat ki világbajnokságra a magyar válogatott. A válogatott körül mindenkinek kimondott és ki nem mondott célja a világbajnoki szereplés, hiszen a zsinórban három Európa-bajnoki részvétel után nem is maradhat más cél.

Marco Rossi szerint a magyar válogatott pótselejtezőn juthat ki a vb-re

Fotó: Mikko Stig / LEHTIKUVA / AFP)

A magyar válogatott reálisan csak pótselejtezőn juthat ki

Erről Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya beszélt az azeri győzelem után. „Egy dolgot tisztázzunk. Egyenes ágon van-e lehetőségünk kijutni a vb-re? Nem hiszem. Jelen pillanatban a csoport legjobbja Portugália, fantasztikus játékosai vannak, papíron ellene abszolút semmi esélyünk nincs. Az persze egy másik dolog, hogy mire fogunk törekedni. Írországgal pariban vagyunk, idegenben lesz az első meccsünk, és nagyon nehéz helyzetben leszünk.

A terveink csak playoff útján teljesülhetnek.

Magyarország közel 40 éve nem jutott ki a vb-re, el sem tudod képzelni, mennyire szeretném, hogy kijussunk! De azért legyünk realisták” – jegyezte meg Rossi a meccs után az M4 Sport kamerái előtt.

Hozzátette, amikor papíron gyengébb ellenféllel játszik a csapat, akkor a kezdetektől fogva mostanáig mindig győzött, vagy legalábbis ikszelt. „Összességében mindig is a papírformát hoztuk."

A kapitány elégedett volt azzal kapcsolatban, hogy ezúttal más taktikai felállásában - négyvédős hadrendben - küldte pályára csapatát, mert a csapata sokáig kézben tartotta a mérkőzést, helyzeteket alakított ki és jó ritmusban futballozott. Hozzátette, az utolsó tíz percben nem tudták a második labdákat megszerezni, emiatt került hátrébb a védővonal. A két lőtt gól persze így is jól jött a csapat önbizalmának.

Így juthatunk ki: A magyar válogatott négyfős csoportba került, mert a Nemzetek Ligája A divíziójában a harmadik helyen végzett, így a törökökkel kellett osztályozót játszanunk, aminek márciusban kettős vereség lett a vége. Ez egyben azt is jelentette, hogy júniusban még nem kellett tétmeccsen szerepelnünk, mint sok európai csapatnak. A mieink Portugáliával, Írországgal és Örményországgal kerültek egy csoportba a világbajnoki selejtezők során. A csoportelsők automatikusan kijutnak a 2026-os, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett világbajnokságra. Az európai zónában fennmaradó négy helyre 16 válogatott pályázik majd, amelyek négyes csoportokban, elődöntő–döntő rendszerű pótselejtezőn küzdenek meg egymással. A rájátszás résztvevői a 12 csoportmásodikból, valamint a 2024/25-ös Nemzetek Ligája-rangsor alapján kiválasztott négy olyan csapatból állnak majd, amelyek nem végeznek a saját vb-selejtezős csoportjuk első két helyén.

Négy meccs, három vereség, innen kell felállni

A magyar válogatott Marco Rossi vezetésével csak egyszer, még 2021-ben produkált rosszabb sorozatot, mint amit most sikerült lezárni az azeriek elleni sikerrel. Az októberi, bosnyákok elleni siker után kikaptunk a hollandoktól, döntetlent játszottunk a németekkel, kétszer kikaptunk a törököktől, majd a svédektől is. Ezt a gyengébb sorozatot zártuk le, és még mindig hibátlanok vagyunk Azerbajdzsán ellen, nyolc meccs után is, és nem mellesleg pozitív élményekkel kezdhetjük majd a szeptemberi menetelést.