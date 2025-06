Az angol együttes pedig a vártnál is simábban nyert. Már az első félidőben háromgólos volt az előnye Gündogan, Echeverri és Haaland találatával. Gündogan a második játékrészben is betalált, majd Bobb is feliratkozott a góllövőlistára. A 6-0-s végeredményt pedig az új nyári szerzemény, Cherki állította be a 89. percben.