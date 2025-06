Nem is olyan rég ért véget az előző Premier League idény, amelyet a Liverpool nyert meg. A Manchester City-nek nem jött össze a címvédés, ráadásul most még egy komolyabb büntetést is összeszedett a klub.

A Premier League és a Manchester City FC egy úgynevezett szankciós megállapodást kötött, miután a klub elismerte, hogy megsértette a Premier League L.33-as szabályát az első és második félidei kezdőrúgással kapcsolatban. Kevésbé rusztikusan megfogalmazva többször is késve kezdődött az adott félidő a klub miatt. A jogsértések a 2024/25-ös szezonban összesen kilenc Premier League-mérkőzésen fordultak elő. A Premier League szerint a kezdőrúgásokkal kapcsolatos szabályok segítik a versenyszervezés lehető legmagasabb szakmai színvonalának biztosítását, és biztonságot nyújtanak a szurkolók és a résztvevő klubok számára. A szabályok biztosítják továbbá, hogy a Premier League minden mérkőzésének közvetítése a menetrend szerint történjen. A Manchester City komoly büntetést kapott.

Fotó: FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA A Manchester City visszaeső volt a késések terén A pénzbüntetések az első alkalmakkor még alacsonyabbak voltak, majd szépen kúsztak felfelé a kezdeti 40 000 fontról egészen 210 000-ig, összesen pedig a kilenc alkalommal több mint egymillió fontnyi büntetést halmozott fel a Manchester City. Jellemzően 1,5-2,5 perces késéseket gyűjtött össze a csapat.

