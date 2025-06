Argentínában és Nápolyban Diego Armando Maradonát istenként tisztelik Aki valaha is látta játszani azt mondja, hozzá fogható futballista soha nem volt a földkerekségen. Maradona öröksége beragyogja Nápoly utcáit, azonban adja magát a kérdés, hogyan lesz Napoli-szurkoló egy olyan magyar fiatalember, aki az életkorából fakadón soha nem láthatta futballozni Napoli-mezben az Isteni Diegót.

Diego Armando Maradona mindenhol ott van Nápolyban

Fotó: Eliano Imperato/Controluce via AFP

​Madridból Maradona szentélyébe

B. Varga Ákos, a Spíler TV kommentátora elmondta, hogy ő sem Napoli-szurkolónak született, hanem a Real Madridon keresztül vezetett az útja az olasz csapat rajongásáig.

Még unszolt gondolat sem voltam, amikor a Napoli utoljára bajnoki címet nyert. A 2000-es évek elején, amikor elkezdtem focit nézni a galaktikus Real Madrid volt nagyon menő. A Napoli eközben ingázott az első és a másodosztály között, tehát egy magyar gyerek akkoriban nem is nagyon figyelhetett fel a Napolira”

– kezdte B. Varga Ákos, aki elárulta, hogy akkor kezdte megszeretni a Napolit, amikor a Real Madrid kegyvesztett játékosai folyamatosan Nápolyba igazoltak.

„Raúl Albiol, Gonzalo Higuaín vagy éppen José María Callejón is a Realból érkezett a Napoliba, így elkezdtem nézegetni a csapatot. Érdekelt is a kultúra, mert olaszos gimnazista voltam és olasztanárnak készültem. Meccsre akkor mentem először, amikor ott tanultam fél évet az Erasmuson. Akkoriban kicsit egyszerűbb volt jegyhez jutni, mint most az online jegyvásárló felületeken. Persze, az is segített, hogy akkoriban azért nem volt akkora érdeklődés a csapat iránt mint most. Sajnos azóta meccsre nem sikerült bejutnom. Az idei és a 2023-as bajnoki cím idején is megpróbáltam jegyet szerezni, de esélyem sem volt rá” – folytatta a Spíler TV kommentátora, aki elárulta, hogy amikor megpróbált jegyet venni a Cagliari elleni sorsdöntő meccsre, 176 ezren álltak előtte a virtuális sorban.

B. Varga Ákos már könvyet is írt a Napoli csapatáról

Fotó: B. Varga Ákos

A 33 éves kommentátor bár lemaradt a meccsről, a bajnoki fiesztát nem hagyta ki, ugyanis feleségével Nápoly felé vette az irányt és a városban szurkolta ki csapata negyedik bajnoki címét.