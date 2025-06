A magyar fociválogatott hiába kezdte kimondottan jól és gólveszélyesen a svédek elleni felkészülési mérkőzést, a végén mégis 2-0-s vereséggel hagyta el a Puskás Arénát. Marco Rossi szövetségi kapitány érthetően nem volt feldobva a csapat sorozatban harmadik veresége (márciusban 1-3 és 0-3 a törökök ellen, illetve most 0-2 a svédek ellen) után, de higgadtan értékelt az M4 Sportnak.

Marco Rossi érthető módon nem volt feldobva a lefújás után

Fotó: Ladóczki Balázs

Marco Rossi látta a hibákat

A második félidőben túlságosan megnyúltunk, túl sokat játszottunk hátulról, akkor is, amikor elől nem volt meg hozzá a kellő támogatás. Kerestük a mélységi indítások lehetőségét, ami az első félidőben nagyon jól működött.

Az első félidőben legalább egy gólt kellett volna szereznünk, de a második félidőben tényleg jobbak voltak. Elangával szemben többször is nagy kockázatot vállaltunk, ez tény.

A svédek kapusa nagyon jól védett, ez is hozzá tartozik az igazsághoz. A különbség a hatékonyságban volt, ez egyértelmű. Ha megvannak a lehetőségek, de nem találsz be, szinte törvényszerű, hogy gólt kapsz.

Dibusz hibázott, ez egyértelmű, pedig nem szoktunk tőle hibát látni. De nem ő a bűnbak, ugyanolyan hibás az a kjözéppályás aki nem jön vissza, hogy segítse az építkezést.

Nem szabad ekkora hibákat elkövetni.

"A fociban a legfontosabb az eredmény. Ha nyertél, akkor megnézed, hogy milyen módon nyertél. Most azt kell megnézni, hogy mi ment félre, miért kaptunk ki.

A hozzáállással, az akarattal, a harciassággal nem lehet panaszom, mindent megtettek a fiúk ezúttal is.

Hátul volt két-három nagy hibánk, ezért kaptunk gólokat. De előre tekintünk, mert győzni szeretnénk a következő meccsen.”

Nem érzem magam jól a vereségek után, de, amikor mindenki gratulált a győzelmek után, akkor is azt mondtam, hogy oké, de azért volt szerencsénk is. Most is voltak helyzeteink, de nem volt szerencsénk. Elől hatékonyabbnak kell lennünk, hátul pedig nem szabad ennyit hibáznunk" – mondta Marco Rossi a lefújás után.

