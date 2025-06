Botrányok a vb-győzelem után

Martínez a világbajnokságon nyújtott szenzációs teljesítménye mellett azzal is felkerült címlapokra, hogy a megnyert döntő után megkapta a torna legjobb kapusának járó díjat, majd az aranyból készült kapuskesztyűt ábrázoló trófeát a nemi szervéhez tartotta, közben grimaszolt a kameráknak és a közönségnek.

Emiliano Martínez óriási botrányt csinált a katari vb-döntő után

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Az argentin kapusnak ezt is sikerült fokoznia, ugyanis amikor a játékosok a vb-győzelmet ünnepelték az öltözőben, Martínez egyszer csak megszólalt és azt mondta: „Egyperces csendet kérek a halott Mbappéért.”

Martínezt a valószínűleg megviselte, hogy Mbappé mesterhármast lőtt neki a vb-döntőben, mert két nappal később, a Buenos Aires utcáin zajló fieszta során a francia csatár képmását viselő babával jelent meg, és azzal szórakozott folyamatosan.

A Dibunak (őrült) becézett kapus ámokfutása a szülővárosában, Mar del Platában folytatódott, ahol a döntő utáni fogadáson azt mondta, hogy a franciák tizenegyesét kihagyó Tchouaméni „összeszarta magát” a tizenegyespárbajánál.

A vb-győzelem okozta mámorban Martínez olyan messzire ment, hogy már a Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, Noël Le Graët is levelet írt az argentin szövetségnek, míg az Aston Villa edzője, Unai Emery is hangsúlyozta, hogy beszélni fog a kapussal, mert az ünneplése már méltatlan egy sportemberhez.

Martínez miatt változtattak a futball szabályain

Az Aston Villa a 2023/24-es szezonban tizenegyespárbajt követően harcolta ki a továbbjutást a francia Lille otthonában a labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntőjében. A találkozó hőse ezúttal is Martínez volt, aki két büntetőt is kivédett úgy, hogy a játékvezető kétszer is sárga lapot mutatott fel neki a találkozón.

A franciáknak a vb-döntő után ismét szomorúságot okozó Martínezt már a meccs előtt rendkívül ellenséges hangulat fogadta, a biztonságiaknak kellett megvédeniük őt, ám a meccsen mutatott reakciói alapján kimondottan élvezte a lille-i atmoszférát, többször is mosolyogva kimutatott a közönségnek, már sárga lap tudatában is. Martíneznek azért is volt különleges szerepe, mert a 39. percben, majd az első kivédett tizenegyes után is kiosztott neki egy sárga lapot Ivan Kruzliak játékvezető, de az ettől megrémült argentin kapus mégis a pályán maradhatott.