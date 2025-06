Az m4sport.hu és a haon.hu információi szerint több jelölt is felmerült a borsodi klubnál, köztük Máté Csaba és Kuttor Attila neve is szóba került – szúrta ki az nb1.hu.

Máté Csaba amilyen eredményes volt a Fradinál, annyira nem jöttek össze a dolgai Debrecenben

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Máté Csaba legutóbb a Debreceni VSC-t irányította az NB I-ben, igaz, mindössze öt – egyaránt vesztes – mérkőzés erejéig. A rövidre sikerült debreceni időszak után most ismét lehetőséget kaphat, hogy bizonyítson.

Amennyiben a KBSC mellette dönt, akár korábbi csapata ellen is pályára léphet majd a következő idényben.

Máté Csaba a Ferencvárosnál sokáig másodedző volt, mígnem 2023 nyarán megbízott vezetőedzőként 10 mérkőzésen irányíthatta a Ferencvárost. Az Üllői úton 9 győzelem mellett mindössze egyszer szenvedett vereséget a csapatával.

Kuttor Attila kapós lett az átigazolási piacon

Fotó: Origo

A barcikai klub hivatalosan nem kívánta kommentálni a sajtóban megjelent találgatásokat, csupán annyit közölt, hogy pletykákra nem reagál.

Máté Csaba mellett Kuttor Attila is jelölt

Az m4sport arról is beszámolt, hogy a Kazincbarcika kapcsolatba lépett a rutinos Kuttor Attilával is, akit több élvonalbeli klubnál is láthattunk az elmúlt években. Emellett a csakfoci.hu információi szerint a másodosztályú Szentlőrinc is érdeklődik Kuttor iránt, ám ott inkább szakmai vezetői szerepkörben számítanának rá.