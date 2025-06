A házigazda németek szerdán remek elődöntőt játszottak a portugálokkal, végül 2-1-es vereséget szenvedtek. Egy nappal később a címvédő spanyolok leiskolázták a franciákat, Luis de la Fuente Eb-győztes együttese a 67. percben már 5-1-re vezetett Didier Deschamps gárdája ellen. A végén ugyan a Mbappéék a csereként beállt Rayan Cherki vezérletével feljöttek egy gólra, de reális esélyük nem volt a döntőbe jutásra.

Mbappé bent maradt a francia csapat kezdőjében

Fotó: Franck Fife/AFP

Mbappé elintézte a németeket

A csalódott csapatok összecsapása a házigazda németeknek volt fontosabb. Julian Nagelsmann rendkívül támadószellemű csapatot tett fel a pályára, míg Didier Deschamps kis túlzással a teljes csapatát kicserélte, a kapus Mike Maignan mellett csak Adrien Rabiot és a csapatkapitány Kylian Mbappé maradt meg a kezdőben.

A németek jól kezdték a meccset, a 80. másodpercben majdnem megszerezték a vezetést a stuttgarti Nick Woltemade ziccerét Maignan védeni tudta. Három perccel később újabb hatalmas német lehetőség maradt ki, ezúttal Lucas Digne fejelte ki a gólvonalról Niclas Füllkrug hétméteres lövését.

A hatodik percben aztán a németek már a harmadik ziccerüket hagyták ki. Ezúttal Karim Adeyemi tört be a tizenhatoson belülre Lucas Hernández mellett majd 11 méterről lőhetett, de pont a középen álló Maignant találta telibe. A franciák első helyzetére egészen a 21. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali szöglet után Loic Bade fejelt hat méterről, de Marc-André ter Stegen egy órási bravúrral ki tudta ütni a kapu bal oldalába tartó labdát.

Woltemade jól játszott, csak a helyzetkihasználással akadtak gondjai

Fotó: Franck Fife/AFP

Ezt követően ismét a németek lendületek támadásba, akik a 31. percben kaptak is egy tizenegyest, azonban hárompercnyi videózás után visszavonták azt, helyette pedig Adeyemi kapott sárga lapot műesésért. A 36. percben aztán ismét megvillantak a németek, egy szép támadás végén a Liverpoolba tartó Florian Wirtz tízméteres lövése csattant a jobb kapufán. A 43. percben Maignan újabb bravúrt mutatott be. David Raum bal oldali beadására Woltemade robbant be a rövid oldalon, azonban a kapura pörgetett labdáját a francia kapus szögletre tudta tornázni.

Az első félidőben a németeknek gólokkal kellett volna vezetniük, azonban a hosszabbítás első percében hidegzuhanyt kaptak, mert a semmiből megszerezték a vezetést a franciák.

Egy jobbról benyesett labdát a hosszún érkező Kylian Mbappé vett le, majd egy befele cselt követően a kapu bal oldalába csavart (0-1).