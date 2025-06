A korábbi Fradi-edző fiának riválisa, Nicolas Jackson azonnal meghülyült, ami sokba került a Chelsea-nek.

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A mérkőzés jól indult a londoniak számára: Pedro Neto korai góljával előnybe kerültek, ám a második félidőben hat perc alatt minden megváltozott. Előbb Bruno Henrique egyenlített, majd Danilo révén már a brazilok vezettek. Ekkor lépett pályára a frissen igazolt Liam Delap helyett Nicolas Jackson, aki négy perccel később egy brutális, talppal elkövetett szabálytalanság követett el Ayrton Lucas ellen. A játékvezető azonnal kiállította a szenegáli támadót, ezzel végleg szertefoszlottak a Chelsea reményei. Wallace Yan később még egy gólt szerzett, így a Flamengo végül 3-1-re diadalmaskodott.

Nicolas Jackson vs Flamengo:



4 Minutes

1 Touch

1 Red Card



🫠



pic.twitter.com/jJhk8VNzb0 — Pubity Sport (@pubitysport) June 20, 2025

A kiállítás különösen fájó, hiszen Jacksonnak ez volt a második piros lapja négy mérkőzésen belül – legutóbb a Newcastle elleni Premier League-meccsen hagyta cserben csapatát egy hasonlóan meggondolatlan megmozdulással. Ezúttal ráadásul születésnapján, a csapat számára kulcsfontosságú pillanatban cselekedett felelőtlenül, ami miatt mind a klubvilágbajnokság következő meccsét, mind a Premier League nyitányát is kénytelen lesz kihagyni.

A csapat legendája, John Obi Mikel a DAZN szakértőjeként nem kertelt: „Hihetetlen, ostoba, ostoba, ostoba hiba. Nem tudom, mi járhatott a fejében. A csapatának szüksége volt rá, erre ezt teszi. Ha Delap érkezése zavarja, akkor is fel kell vennie a versenyt, mert egy nagy klubnál, mint a Chelsea, a konkurencia természetes. Ha ezt nem tudja kezelni, nem való ide” – mondta a korábbi középpályás.

Enzo Maresca vezetőedző szerint Jackson nehéz időszakon megy keresztül, de a jövőjét nem befolyásolja a kiállítás. „Ez most egy rossz periódus Niconak, de tudja, hogy mindkét esetben ártott a csapatnak. A piros lap nem változtat a helyzetén, de most nélküle kell megoldanunk a következő feladatokat” – fogalmazott az olasz tréner.

Marc Cucurella védelmébe vette csapattársát: „Nagyon szomorú, próbált a labdára menni, de szerencsétlenül eltalálta az ellenfél lábát. Fiatal, tehetséges játékos, de ilyen helyzetekben még fejlődnie kell".

Jackson a mérkőzés után Instagramon is bocsánatot kért: „Sajnálom. Csalódást okoztam mindenkinek. Nagyon dühös vagyok magamra, nem értem, hogyan történhetett meg újra. Nem volt szándékos, de nincs mentségem, vállalom a felelősséget, tanulni fogok belőle és erősebben térek vissza".

A kiállítás következménye, hogy a Chelsea új igazolása, Liam Delap szinte biztosan kezdő lesz a következő, ES Tunis elleni sorsdöntő csoportmeccsen, sőt, a Premier League nyitányán is. A támadósorban a verseny tehát kiélezett, de Jackson fegyelmezetlensége most Delap számára kínál lehetőséget, hogy hosszabb távon is beverekedje magát a kezdőcsapatba.