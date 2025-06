Megyeri Balázs hétfőn jelentette be, hogy három év után távozik Debrecenből, amelynek színeiben 66 mérkőzésen szerepelt, 2023-ban pedig bajnoki bronzérmet nyert.

Megyeri Balázs három év után távozott Debrecenből

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Megyeri Balázs a Győr csapatánál folytatja

A győri klub pénteken a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az egyszeres válogatott Megyeri szerződtetését – adta hírül az MTI. A kapus korábban a Ferencvárosban védett, illetve Angliában, Görögországban, Spanyolországban, Németországban, Törökországban és Cipruson is futballozott.

Az első pillanattól nagyon jó közeg fogadott. A karrierem szempontjából fontos volt, hogy olyan csapatban teljesíthessek napról-napra, ahol komoly célok vannak.

A klub felfelé ível, profi körülmények fogadtak. Folytatni szeretnénk azt az utat, amin tavaly már elindult az ETO. Motiváltan vágok neki a felkészülésnek és az új szezonnak” – nyilatkozta a 35 éves kapus az ETO honlapjának.

A Debrecen együttesénél hatalmas átalakulás zajlik, a hajdúsági klub nemrég jelentette be, hogy több játékosától is megvált, a spanyol Sergio Navarro Barquero személyében pedig új vezetőedző is került a kispadra.

Kapcsolódó cikkek