Messi nélkül futott ki az argentin válogatott Chile ellen a pályára, de a nyolcszoros Aranylabdás klasszis hiánya ellenére is már a 16. percben megszerezte a vezetést Alvarez révén. Mint kiderült ez volt a találkozó egyetlen gólja, amivel idegenben sikerült a világbajnoki címvédőnek elhoznia a három pontot.

Lionel Messi ezúttal csak bő félórát kapott a pályán.

Fotó: PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT

Messi csak csereként szerepelt a meccsen

Az 57. percben cserélték be a veterán klasszist, akinek ezúttal nem volt sem gólja, sem gólpassza a találkozón, ugyanakkor a bő félórában, amit kapott, is remekül futballozott. Argentína a sikerével bebiztosította, hogy csoportelsőként menetel be a többi eredménytől és a visszalévő három fordulótól függetlenül a 2026-os világbajnokságra (mivel Ecuador döntetlent ért el Brazília ellen).