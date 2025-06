A Robbie Williams által megírt „Desire” című dal a csapatok kivonulásakor és a pályára lépésekor fog felcsendülni, és minden bizonnyal játszani fogják a 2026-os labdarúgó világbajnokságon is. A Take That egykori előadója még januárban, a klubvilágbajnokság trófeatúrájának New York-i bemutató rendezvényén adott elő egy részletet a dalból, de a teljes dal a torna első mérkőzése előtt lesz halható a Hard Rock Stadionban, ahol a Lionel Messit foglalkoztató Inter Miami összecsap az Al Ahly együttesével.

Fotó: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix/AFP

A dalt Karl Brazil, Owen Parker és Erik Jan Grob közreműködésével írták, a vokálban pedig Laura Pausini olasz énekesnő is közreműködik.

Úgy nőttem fel, hogy végignéztem a kivonulásokat, a himnuszokat, a drámát, így a hivatalos FIFA-himnusz megírása és felvétele igazi kiváltság. Olyasmit akartam alkotni, ami mindezt megragadja - a szenvedélyt, az idegességet, a büszkeséget és a fenséges érzést, ami közvetlenül a kezdőrúgás előtt uralkodik”

– idézi a The Athletic a brit énekest, aki óriási szurkolója az angol harmadosztályba indén feljutott Port Vale csapatának.

Messi és Suárez már készülnek a klubvilágbajnokság nyitómeccsére

Fotó: Megan Briggs/Getty Images via AFP

A brit előadó, akit 2024-ben a Port Vale csapatának tiszteletbeli elnökének neveztek ki, nem először lép fel FIFA-rendezvényen. A 2018-as oroszországi világbajnokság megnyitóünnepségén óriási botrányt csinált. A fellépése után Fox csatornának nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie, miután Williams az élő közvetítés alatt a középső ujját mutogatta közvetlenül a kamerák előtt.