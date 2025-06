Benedek Szabolcs írhatta meg Mezey György monográfiáját, amelyet szombat este mutattak be. Mezey volt az utolsó világbajnoki szereplő (1986) magyar válogatott szövetségi kapitánya, emellett mesteredző, az MLSZ életműdíjasa, 1985-ben az év szövetségi kapitányának választották Európában. Ő az UEFA-rendszerű magyar edzőképzés megalkotója, volt a FIFA technikai bizottságnak instruktora, szakkönyvek és publikációk szerzője. Volt az MLSZ alelnöke, elnökségi tagja, edzőként kétszeres magyar bajnok, Székesfehérvár díszpolgára.

Mezey György életéről könyv jelent meg

Fotó: Földi Imre / MTI

Mezey György soha nem elégedett

Nem vagyok elégedett, soha nem is voltam. Azt gondolom, hogy olyan múltja van a magyar labdarúgásnak, hogy a jelenje többet érdemelne

– mondta el a 83 éves futballszakember, viszont nem akart belemenni összehasonlításokba a korábbi és jelenlegi magyar válogatottakat illetően.

A Magyar Nemzet felidézi, hogy a bemutatón megjelent Gulyás László mellett Mezey korábbi játékosai közül Nagy Antal és Bognár György is.

Gyurinak szövetségi kapitánynak kellene lennie, Antalnak pedig az MLSZ-elnökének

– mondta el Mezey György a két egykori játékosának felkonferálása után.

Elmondhatom, hogy kijártam a Mezey-iskolát. Az edzői szakma 75-80 százalékát tőle tanultam

– mondta el a Paks edzője, és felidézte azokat a pillanatokat, amiket Mezey tréningjein élt át. Bognár szerint mindent gyorsan kellett csinálniuk az edzéseken, nem volt idő és hely lassú döntéshozatalokra.

Mezey a Ripostnak elmondta, a korának megfelelően van, és nagyon szurkol a válogatottnak, hogy végre jusson ki a világbajnokságra.

„Őrültje vagyok a magyar futball múltjának. Amiken végigmentünk, Schlossertól kezdve, Sárosiékkal folytatva, aztán Puskásék - a világ legnagyobb játékosai nevelődtek nálunk… Foglalkozom vele, és olyan csodálatos dolgokat találok a múltunkban, amiket ma is oktatni kéne. De sajnos lenéznek már bennünket a múltunkkal, holott amit annak idején Schlosser és az utódok tudtak, az ma is érték. Javaslom mindenkinek, aki a labdarúgással foglalkozik akár profiként, de akár szurkolóként is, hogy nézze végig a magyar futball történetét. Nagyon nagyra tartom azokat, akik a magyar futball dicső múltjában dolgoztak. Zseniális emberek voltak. Nem véletlen, hogy olyan magasra juttatták a labdarúgásunkat. Most egy kicsit megint el kéne indulni felfelé” – mondta Mezey György.