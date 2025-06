A mögöttünk hagyott szezonban sokkal több lehetőséget kaptak a támogatott korosztályú fiatal magyar labdarúgók az NB I-ben, sőt most először mind a 12 csapat teljesítette a teljes központi támogatáshoz szükséges 1485 fiatalpercet, amiért 325 millió forintot kapnak. Az öt magyar játékos szerepeltetésére vonatkozó szabállyal viszont sokkal nehezebb dolguk lesz az edzőknek, akiknek folyamatosan sakkozniuk kell majd a kezdőcsapat összeállítása előtt, sőt még a mérkőzések közben is a cseréknél.

A Magyar Kupa-győztes Paksnál nem lesz probléma az öt magyar szerepeltetése, a legjobb játékosok megtartása viszont annál inkább

Fotó: Polyák Attila - Origo

Gazdasági szempontból viszont pozitívum lehet, hogy várhatóan ezáltal a magyar játékosok piaci értéke emelkedni fog. Viszont az új rendszer hatása nem csak azoknál a csapatoknál érződhet majd, akiknek alapesetben nagy szükségük lesz a magyarokra, hogy teljesíteni tudják a kritériumot, hanem például a csak hazai játékosokat foglalkoztató Paksnál is gondot okozhat, hogy megtartsa a legjobbjait. Jó példa erre, hogy Bognár György bronzérmes csapatának egyik meghatározó játékosa, Ötvös Bence éppen az elmúlt napokban igazolt a Ferencvároshoz.

„Nyilvánvalóan ez megnöveli majd a magyar játékosoknak az árát, ezáltal komolyabb összegért és magasabb bérért igazolhatnak másik csapathoz, vagy akár maradhatnak is. Teljesen természetes piaci folyamat, hogy így megemelkedik majd a magyar játékosok bérigénye is. Sok magyar játékos egész egyszerűen azért nem megy ki külföldre, mert nem érdemes neki. Ez a tendencia most csak felerősödhet, ha itthon jobban számítanak a magyarokra. A Ferencvárost érinti a legrosszabbul egyébként ez a szabályozás, nem csak azért, mert kevés volt eddig a magyar játékosok száma, hanem azért is, mert eleve a nemzetközi porondra építik a csapatot. Ez azt jelenti, hogy akármilyen magyar játékost nem szerződtethetnek, csak olyat, aki válogatott szintű és európai viszonylatban megállja a helyét” – mondta Szabados.