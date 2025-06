A klub honlapja emlékeztet, hogy a támadó harmadik szezonját kezdi a csapatnál. Nagy Dominik az első évben az NB II-ben 11 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott, nagy része volt abban, hogy bajnoki címet szereztek, majd az OTP Bank Ligában 3 góllal és egy gólpasszal segítette a gárdát a bennmaradásban. Miután lejárt a szerződése, több megkeresése is volt, de újra a Nyíregyházát választotta – adta hírül az MTI.

Nagy Dominik marad a Nyíregyháza játékosa

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

„Könnyű volt meghozni a döntést, mert Révész Bálint tulajdonos és a klub vezetői végig éreztették velem, számítanak rám.

Kerestek ugyan más csapatoktól is, de számomra Nyíregyháza jelentette a prioritást. A vezetőedző fontos szerepet szán nekem a pályán és a pályán kívül is,

ez is befolyásolta a döntésemet. Remélem hogy hasonlóan sikeres szezonunk lesz, mint az előző volt” – mondta a tízszeres válogatott Nagy Dominik, aki újabb egy éves kontraktust kötött az egyesülettel.

Könnyű dolgom volt Dominik kapcsán, mert Szabó István vezetőedző már korábban is elmondta, hogy a játékos fontos láncszeme a csapatnak, a pályán meghosszabbított karja a trénernek.

A vele kapcsolatos pletykák és megkeresések ellenére végig a Szpari volt számára az első, és profin állt a munkához a bajnokság hajrájában is, csak a hátralévő mérkőzésekre fókuszált, míg el nem értük céljainkat. A folytatást illetően is továbbra is mi voltunk számára az első számú klub. Tudom, hogy voltak, akik már biztosak voltak abban, hogy máshová szerződött, ezzel a hosszabbítással mindezt megcáfoltuk” – idézte a honlap Fekete Tivadar sportigazgatót.

