Két év után visszatér a labdarúgó NB I-be Sós Bence, aki az újonc Kazincbarcikánál folytatja kölcsönben.

Sós Bence az NB I-ben újonc Kazincbarcika csapatánál folytatja kölcsönben

Fotó: kbsc.hu

Visszatér az NB I-be Sós Bence

A hódmezővásárhelyi focista legutóbb a Topolya játékosa volt, amellyel a nemzetközi porondra is kiléphetett. Az előző idényben a Konferencia-liga nyolcaddöntőbe jutásért vívott rájátszásban a lengyel Jagiellonia 6-2-vel búcsúztatta a szerb csapatot. Sós a Topolya színeiben 47 bajnoki mérkőzésen három gólt szerzett és 13 európai kupamérkőzésen is játszott.

A 31 éves futballista korábban játszott a Debrecen, a Mezőkövesd, a Fehérvár és a Puskás Akadémia csapataiban is, eddig összesen 135 alkalommal lépett pályára az NB I-ben és 53-szor az NB II-ben, ezeken 21 gólt szerzett. Debreceni színekben Magyar Kupát nyert 2021-ben.

„Motiváltan érkeztem, vártam már, hogy csatlakozhassak a csapathoz és elkezdjük a felkészülést. Nagyon szép két évet töltöttem Topolyán. Még két évig szerződés köt hozzájuk, de úgy ítéltem meg, hogy a karrierem szempontjából ez egy nagyon jó lehetőség. Voltak más ajánlataim is az NB I-ből, de azt éreztem a Barcika szeretné a legjobban, hogy csatlakozzak, és ezt az első naptól kezdve éreztették. Nyilván a családom szempontjait is figyelembe vettem a döntésnél, közel vagyunk Debrecenhez, a kisfiam kezdi az óvodát. Azért jöttem, hogy elérjük azokat a célokat, amit megfogalmaztunk. Mindenki tudja, hogy a történelme során Barcika először játszhat az első osztályban, és szerintem képesek lehetünk meglepetést is okozni. Mi is olvassuk, halljuk, hogy sokan már most biztos kiesőnek gondolnak minket, de ez plusz motiváció nekem és a többieknek is. Nagyon örülök neki, hogy csatlakozhatok a csapathoz, bízom a legjobbakban, és abban, hogy sok szép sikert fogunk elérni a szurkolókkal együtt” – mondta új klubjának honlapján Sós Bence.

„Bence nagyon összetett játékos, több poszton bevethető, átlag felletti gyorsasága van és a mentalitása is kiemelkedő” – nyilatkozta a szélső átigazolásáról a borsodi klub honlapján Simon Miklós klubigazgató.