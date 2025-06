A tarpai Sándor István Sportakadémia már alapítása pillanatában különös célt szolgált, az elmúlt években pedig egyedi küldetést teljesít. A névadó mellett e munkát a korábbi szövetségi kapitány, Csank János is segíti, nekik is köszönhetően a Tarpa immár az NB III ajtaján kopogtat. Nem csupán Kárpátaljáról, hanem az ország keleti feléből is származó ukrán fiatalok kapnak lehetőséget arra, hogy valóra váltsák az álmukat.

Fotó: Magyar Nemzet

Az NB III ajtaján kopogtat a Tarpa Szécsi Szabolcsot – akit 2010-ben választották meg Tarpa polgármesterévé –, azzal az egyedi ötlettel állt elő az iskolai létszám vészes csökkenésének megállítására, hogy indítsanak labdarúgó-osztályt, amelybe a környező településekről, alkalmasint a határon túlról, Kárpátaljáról is toboroznak diákokat, a nagyközség, a híres kurucvezér, Esze Tamás szülőfaluja ugyanis csupán hét kilométerre fekszik az ukrán határtól - írja a Magyar Nemzet. Tarpa idővel az eredményeivel országos ismeretségre tett szert. Ebben két neves szakember is segédkezett. A korábbi szövetségi kapitány, Csank János szaktanácsadóként segíti a munkát, 2019 óta pedig az ungvári születésű Sándor István nevét viseli az akadémia. A 2022-ben kitört ukrajnai háború új feladat elé állította az akadémiát és a települést. Labdarúgás és karitatív szolgálat így fonódott egybe. Sokan furcsállják, sőt akár rossz szemmel is nézik, hogy a tarpai akadémián immár túl sok az ukrán fiatal, de amikor az itt élő ifjú játékosok megrázó történeteit hallja az ember, akkor rádöbben, nincs helye akadékoskodásnak. Közben pedig a helyi felnőtt csapat – amelyben persze szinte kizárólag az akadémia növendékei játszanak –, hatalmas esély előtt áll: a Tarpa megnyerte a vármegyei bajnokságot és készül a Dombóvár elleni NB III-as osztályozóra.

