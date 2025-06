Szerdai müncheni győzelme után Portugália ellenfélre várt a Nemzetek Ligája döntőjében. A második elődöntőben Stuttgartban az Európa-bajnok Spanyolország a franciákkal csaptak össze. Nem meglepő módon mindkét válogatott iszonyatosan erős összeállításban kezdett, gyakorlatilag két világválogatott sorakozott fel a kezdőkörben.

Mindhta két világválogatott csapott volna össze a Nemzetek Ligája spanyol-francia elődöntőjében

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

Jó francia kezdésre szép spanyol gólok

Didier Deschamps csapata kezdte jobban a meccset, Theo Hernandez már a 4. percben közel járt a gólhoz, de a 16-os vonaláról megküldött lövése közben egy kicsit megcsúszott így a labda a jobb kapufa és a felső léc találkozásánál csattanva hagyta el a pályát.

A Bajnokok Ligája-döntőben szenzációsan játszó Desiré Doué ezúttal is nagyon elevenen mozgott a bal oldalon, maga is vállalkozott, de BL-győztes párizsi csapattársát, Ousmane Dembélét is jól hozta helyzetbe. Viszont, amikor a spanyolok is felvették a meccs ritmusát, már nem volt kegyelem.

Lamine Yamal (középen) minden megmozdulása életveszély volt a francia védelemre nézve

Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

Előbb a 22. percben az alighanem a következő aranylabdás, Lamine Yamal adott középre, ahol Mikel Oyarzabal nem csak megtartotta a labdát, de remekül tette is tovább a védőjéről remekül leváló Nico Williamsnek, aki nem hibázott közelről (1-0).

Három perccel később, a 25. percben ismét Oyarzabal adott gólpasszt,

ezúttal Mikel Merinónak, aki karrierje első válogatottságának helyszínén gyönyörű góllal duplázta meg a spanyolok előnyét (2-0).

A kapott gólokból ocsúdva ismét visszavették az irányítást a franciák, de Unai Simón több nagy védésével biztosan tartották az előnyt a spanyolok.

Második félidő

A második félidő is francia helyzetekkel indult, ezek közül a legnagyobb a 48. percben maradt ki, amikor Dembélé talán, ha egy lépéssel maradt le Theo Hernandez kiváló beadásáról. Így aztán törvényszerű volt, hogy percekkel később jött az újabb spanyol gól: Rabiot kaszálta el a tizenhatoson belül Yamalt, Michael Oliver pedig azonnal büntetőt mutatott, amit a VAR-helyiségből meg is erősítettek. Yamal pedig a jobbra dőlő Maignan mellett higgadtan gurított a bal sarokba (3-0).

Középkezdés középkezdést követett, ugyanis két perccel később ismét ott állhattak a franciák, miután Nico Williams precíz passzát Pedri váltotta gólra (4-0.)