A jelentés szerint a szurkolók 60 százaléka nő lesz, és a közvetítések nézőszáma is 30 százalékkal emelkedhet a nagy tornákon, a női futball így egyre nagyobb médiafigyelmet kap világszerte - írta a Reuters.

Süle Dóra a női futball kiemelkedő hazai képviselője

Női futball Magyarországon: bőven akadnak gondok

Ezzel szemben Magyarországon a helyzet egészen más képet mutat. Süle Dóra, a Győr magyar válogatott játékosa az Origo Sportnak elismerte, hogy már most sokkal több figyelmet kapnak, mint pár éve, ugyanakkor hozzátette: „még nem tartunk ott, ahol a nemzetközi mezőny, ahol egy-egy meccsre megtelnek a stadionok”. Bár „elindult valami, és ez biztató”, a magyar női futball még mindig alacsony szinten van a népszerűség tekintetében.

Nagy Szilvia korábban a Győrben és az Újpestben is játszott, most viszont a szlovákiai KFC Komáromban futballozik, nem mellesleg a szlovák válogatottnak is a tagja. Így jól látja a két ország közti különbséget.

Szlovákiában sokkal elfogadottabb a női foci. A legutóbbi válogatott meccsen 3800 néző volt, de Magyarországon a női futballal szembeni sztereotípiák nem segítik, sőt hátráltatják a sportág eredményes megjelenését.

Ez a különbség is jól mutatja, hogy bár a világ imádja a női focit, itthon még mindig jelentős társadalmi és infrastrukturális akadályok állnak a fejlődés útjában.

Az MLSZ stratégiája: fejlődés, de lassú tempó

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2025-2030 közötti stratégiája ugyan kiemelten kezeli a női labdarúgás fejlesztését, az utánpótlás-nevelést és a fenntarthatóságot, de a célok eléréséhez még hosszú út vezet. Vági Márton főtitkár a 2025-ös közgyűlésen elmondta, hogy „a női labdarúgók jobbára csak megtűrt szereplői voltak a labdarúgásunknak”, és bár az elmúlt években jelentős lépések történtek, még mindig „jóval kevesebb a női labdarúgó, mint a férfi”. A cél az, hogy a jelenlegi nyolcezres női játékosszámot húszezresre növeljék, és ehhez kötelezővé tették az OTP Bank Ligában szereplő klubok számára az utánpótlás-csapatok indítását.

Vági Márton hangsúlyozta, hogy az utánpótlásképzés megkapja a megérdemelt rangot, és a szakemberek megfelelő képzése, megfizetése, valamint a klubokkal való szorosabb együttműködés elengedhetetlen a fejlődéshez. Ugyanakkor az elmúlt években csökkent a fiatal magyar játékosok játéklehetősége az NB I-ben, miközben nőtt a külföldiek aránya, ami a hazai tehetségek fejlődését lassítja - hangzott el az MLSZ közgyűlésén.