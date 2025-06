A holland szakember a 2025-ös szezonban mindössze egyetlen alkalommal küldte kezdőként pályára Núnezt a Premier League-ben, és személyesen közölte vele, hogy a következő idényben nem tart rá igényt.

Amikor még minden szép és jó volt: Núnez ünneplése a társakkal

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A döntés hátterében részben a gyenge teljesítmény áll: az uruguayi az idény során csak négy gólig jutott, miközben rengeteg helyzetet puskázott el.

Anyagi tényezők is közrejátszanak Núnez mellőzésében

A Benfica és a Liverpool közötti megállapodás értelmében a Vörösöknek bónuszokat kellene fizetniük, ha Núnez meghatározott számú meccsen kezdőként lép pályára, és egy újabb ilyen bónusz akár 5 millió fontba is fájhatna a klubnak. Ez a pénzügyi szempont is szerepet játszhat abban, hogy nem erőltetnék már a játékos szerepeltetését - olvasható a sports.yahoo.com cikkében.

Nem Szaúd-Arábia lesz a végcél?

A szaúdi Al-Hilal 80 millió eurót (69 millió font) kínált Núnezért, de az ajánlatot a Liverpool elutasította, mivel magasabb összeget szeretett volna kapni. A csatár egyébként sem szívesen igazolna a Közel-Keletre, inkább Európában képzeli el a folytatást. Korábban az Atlético Madrid is érdeklődött iránta, és a Napoli neve is felmerült lehetséges kérőként.

A Liverpool most már 60 millió fontért is engedné el Núnezt, ami ugyan jóval kevesebb az eredeti vételárnál, de a klub számára fontosabb, hogy pénzt és helyet szabadítson fel az új igazolások előtt.

Komoly tervek a nyárra

A Liverpool a nyári átigazolási szezonban más posztokon is erősítene. A balhátvéd Kerkez Milos érkezése a Bournemouth-tól 40-45 millió font körüli összegért várható, míg a Bayer Leverkusen fiatal zsenije, Florian Wirtz akár 116 millió fontba is kerülhet. Emellett új középcsatárt is keresnek: a kiszemeltek között szerepel Victor Osimhen, Joao Pedro és Hugo Ekitike is.