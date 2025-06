Ousmane Dembélé fantasztikus szezont produkált a PSG-vel, a párizsi sztárcsapat ugyanis történelmi triplázást hajtott végre, hiszen fennállása során először nyerte meg a Bajnokok Ligáját, emellett pedig a Ligue 1-t és a Francia Kupát is megnyerte. Az aranylabdára is esélyes támadó az év második Grand Slam-tornájára, a jelenleg zajló Roland Garrosra is ellátogatott, hogy megmutassa a BL-trófeát a közönségnek.

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Ousmane Dembélé a Roland Garrosra vitte a BL-serleget

A 28 éves támadó a Roland Garros negyedik fordulója előtt mutatta meg a trófeát a centerpályán, a Philippe Chatrier-en.

Ez itt Párizs. Kivételes, varázslatos pillanatot élhettünk át Münchenben. Fantasztikus szezont játszottunk,

és az első európai kupánkkal jutalmaztak minket. Az egyéni díjak szépek, de a kollektív címek számítanak igazán. Megpróbálunk minél több trófeát nyerni” – mondta a közönséghez intézett beszédében Dembélé.

Dembélé után a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic is mondott egy rövid beszédet, mely során gratulált a PSG BL-győzelméhez.

Hihetetlen szezon a PSG számára, gratulálok minden párizsinak. Csodálatos volt ott lenni tegnap. Két nappal ezelőtt, a BL-döntő napján játszottam, és utána kicsit bonyolult volt eljutni a szállodámba,

sőt, a bonyolult még enyhe kifejezés. Elég nagy show fogadott az úton”– mondta szerb teniszklasszis.

Ami Dembélét illeti, a francia sztár kiváló szezont zárt egyénileg is, 49 meccsen 33 gólt lőtt, mellette pedig 15 gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve. Csapatát történelmi triplázáshoz segítette, valamint a BL-ben és a Ligue 1-ben is megválasztották az idény legjobb játékosának, így az Aranylabda első számú esélyesévé lépett elő.

