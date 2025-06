A futballpiac átigazolási híreit árgus szemekkel követő szurkolóknak alighanem torkukon akadt a falat, amikor meglátták, hogy a Liverpool leigazolta Pécsi Ármint. A Puskás Akadémiától az angol bajnokhoz került 20 éves kapus tavaly ilyenkor még idehaza is ismeretlen volt, így nem csoda, hogy most az egész világ azt kutatja, ki is az a Pécsi Ármin.

Pécsi Ármin is bekerült a 100 legjobb fiatal focista közé a világon

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Pécsi Ármin lett az internetes keresések sztárja

A Puskás Akadémia színeiben nagyszerű idényt maga mögött tudó fiatal kapus öt évre írt alá a Poolhoz, így alighanem lesz idejük megismerni a szurkolóknak. A türelmetlenebbek azonban – akik jó sokan voltak, vannak – már most rávetették magukat a netes adatbázisokra, hogy kiderítsék, ki az a játékos, aki még 100 legígéretesebb fiatal focista listájára is felkerült.

A legmegbízhatóbb forrásnak számító Transfermarkt oldalon is izzotak a keresőmotorok, olyannyira, hogy Pécsi neve az ötödik legkeresettebb lett a liverpooli bemutatása napján, írja a Magyar Nemzet.

A magyar kapust csak az al-Nasszrt el-, a klubvilágbajnokságot meg kihagyó, eközben pedig a vasárnapi Nemzetek Ligája-döntőben Lamine Yamal ellen készülő Cristiano Ronaldo, a portugálnak az aranylabdaszavazások visszássága kapcsán tett megjegyzésére vitriolosan reagáló Frank Ribéry, valamint Yamal és persze Lionel Messi előzte csak meg.

