A 20 éves Pécsi Ármin 2024. február 4-én, egy Paks ellen 2-1-re elveszített bajnokin mutatkozott be a Puskás Akadémia együttesében. Ezt követően további 51 meccsen védte a felcsúti csapat kapuját, ezek közül 15-öt hozott le bekapott gól nélkül. Pécsi az idei szezonban robbant be igazán az NB I-be, az M4 Sport szakértő beválasztották a szezon csapatába, ráadás ráadásul felkerült a neve a Golden Boy-díjra jelölt játékosok listájára is.

Pécsi Ármin hatalmas védéseket mutatott be az NB I idei szezonjában

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Alissontól is függ Pécsi Ármin jövője

A magyar kapus óriási jövő előtt áll, azonban a játékperceket tekintve nincs könnyű helyzetben. A Liverpool kezdőjében ugyanis a brazil Alisson Becker helye megkérdőjelezhetetlen. Mögötte ott van a tavaly nyári Európa-bajnokságon parádézó Giorgi Mamardashvili, aki ráadásul csak 24 éves, így hosszabb távon vele számolhatnak a brazil világklasszis utódjaként. És akkor ott van még a 23 éves cseh tehetség, Vitezslav Jaros, aki két tétmeccsen már védte a nagy Liverpool kapuját, valamint a 21 éves angol, Harvey Davies.

Pécsi Ármin többször is a levegőben úszott a Fradi elleni meccsen

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Magyar Nemzet azt írja, jelen állás szerint az a legvalószínűbb, hogy Pécsi velük küzdhet meg a harmadik számú kapus szerepéért, és persze az is benne van a pakliban, hogy valamelyiküket kölcsönadják tapasztalatot szerezni. Bár Esterházy Mátyás, a magyar kapus menedzsere hangsúlyozta, hogy az üzlet részeként ígéretet tettek Pécsinek Liverpoolban, hogy idén biztosan nem fogják kölcsönadni.

Liverpool a kapuskérdés attól függ, hogy mit tervez a jelenleg a világ legjobbjának tartott Alisson Becker. A brazil kapus a válogatottja mérkőzése előtt hangsúlyozta, hogy a közeljövőben szeretne hazatérni.

Még egy év hátra van biztosan a szerződésemből, és a klubnak van egy opciós joga, amivel valószínűleg élni fog. Ez egy döntő pillanat a karrieremben, hiszen közeleg a jövő évi világbajnokság. Koncentrált akarok lenni, nem akarom, hogy bármilyen tervezgetés a vb útjába álljon. Vissza akarok térni Brazíliába az Interhez. Nem tudom, hogy mikor, de szeretnék. Magas szinten szeretnék még a hazámban játszani, ez a terv”

– idézi a Magyar Nemzet Alisson Beckert, aki minden bizonnyal 2027-ig Liverpoolban marad.