Amikor felszálltam a gépre, arra gondoltam, hogy ez a valóság, most már biztos nincs kandikamera. Természetesen nagyon bíztam Matyiékban, mert ha ők felhoznak valamit, az mindig konkrét és komoly, mégis olyan hihetetlen volt az egész. Amikor már a fedélzeten beszélgettünk, és ott volt velem édesapám is, akkor éreztem, hogy most ez tényleg meg fog történni. Mindketten erre vártunk régóta”